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Рубрика: В мире

Путешествие во времени

Покрытые землей музейные сувениры позволяют почувствовать себя археологом
Текст: Е Цзычжэнь
Российская газета - Спецвыпуск № 88(8439)
Если послать в китайскую соцсеть Вэйбо запрос "археологические сувениры-сюрпризы", вы найдете видео и фото "удачных" раскопок и примеры "менее удачных".
Посетительница Хэнаньского музея выбирает сувенир-сюрприз. Фото: Юань Юэмин / Синьхуа Посетительница Хэнаньского музея выбирает сувенир-сюрприз. Фото: Юань Юэмин / Синьхуа
Посетительница Хэнаньского музея выбирает сувенир-сюрприз. Фото: Юань Юэмин / Синьхуа

Интернет-пользователи делятся своими впечатлениями, и сувениры-сюрпризы набирают популярность онлайн. Такие сувениры приобретают вслепую: покупатели не знают, что внутри, пока не откроют упаковку.

Фото: Синьхуа
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Сувенир-сюрприз из Хэнаньского музея в Чжэнчжоу - это набор из инструкции, маленькой лопатки и комка земли. Если сбрызнуть землю водой и разрыхлить лопаткой, можно найти предмет из бронзы, керамику, нефрит или гадательные кости - копии древних артефактов, найденных когда-то в провинции Хэнань. А можно не найти ничего, кроме земли...

"Я копал больше часа, и теперь у меня болят руки", - пишет один из пользователей Вэйбо. Более умелым "археологам", однако, требуется всего лишь около получаса, чтобы попытать удачи.

Такие сувениры, разработанные и произведенные музеем, можно купить как офлайн, так и на сайте музейного магазина. С декабря по февраль их было продано более 120 тысяч, говорит директор культурно-креативного отдела музея Сун Хуа.

В 2016 году министерство культуры и туризма призвали музеи развивать культурные и креативные продукты, основанные на музейных коллекциях

Их цена - от 40 до 90 юаней (от 6 до 14 долларов). Внутри можно найти более ста видов предметов, включая бронзовые печатки со знаками зодиака, бронзовые зеркальца и стрелы, но самые желанные - серебряные и золотые фигурки кошек.

"Мы делаем сувениры-сюрпризы с сентября 2019 года, но наш онлайн-магазин открылся только в апреле прошлого года. С декабря объем продаж резко вырос. В онлайн-магазине их раскупают за секунды, и нам пришлось попросить производителя выпускать больше", - рассказывает Сун.

В 2016 году министерство культуры и туризма и другие ведомства призвали музеи развивать культурные и креативные продукты, основанные на музейных коллекциях, чтобы не только удовлетворить растущий спрос, но и усилить влияние музеев.

Мы хотим, чтобы люди знали, что такое археология, проявляли уважение к истории и традиционной культуре

"Разрабатывая сувениры-сюрпризы, мы хотели, чтобы люди получили опыт раскопок, как настоящие археологи. Вот почему некоторые из них - пустышки", - говорит Сун. В этом и состоит очарование сувенира-сюрприза - в неизвестности и предвкушении.

В провинции Хэнань находятся четыре древних китайских столицы: Лоян, Кайфэн, Аньян и Чжэнчжоу.

"В сувенирах-сюрпризах мы используем землю с горы Бэйман в Лояне, где похоронены многие китайские императоры и исторические личности. Мы надеемся, что сувениры также подарят людям ностальгическое чувство", - говорит Сун.

Фото: iStock
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Другие музеи придумывают что-то свое. К примеру, в Историческом музее Шэньси в Сиане, известном коллекциями бронзовых предметов и керамики, придумали сувениры-сюрпризы, в которых можно найти одно из восьми мифических существ, изготовленных из бронзы.

"Наш продукт - это проводник, он нужен, чтобы сделать музей частью повседневной жизни людей, чтобы сломать преграду расстояния и времени", - говорит заместитель директора отдела культурного производства Ли Боя.

Музеи объединяются с университетами, чтобы найти больше идей для дизайнеров изделий и разработать свою интеллектуальную собственность. Поэтому продукты становятся все более разнообразными.

"Сейчас мы работаем над линейкой, которая позволит покупателям примерить на себя роль реставраторов культурных ценностей. Наша конечная цель - не финансовая выгода для музея, а влияние на общество. Мы хотим, чтобы люди знали, что такое археология и чем занимаются музейные работники. Мы также хотим, чтобы они проявляли уважение к истории и традиционной культуре", - говорит Сун.

В мире Восточная Азия Китай Культура Арт Музеи и памятники

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