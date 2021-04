Миллионы китайцев платят за виртуальные профессиональные курсы, вкладывая деньги в себя и в саморазвитие. Среди наиболее популярных родов занятий - архитектура и дизайн.

Например, 36-летний рабочий завода Тань Цян из Цимэня, провинция Аньхой, недавно закончил онлайн-курс по фотографии. 54-минутное занятие обошлось ему в 185 юаней (28 долларов). "Во время самоизоляции из-за пандемии я понял, что владение различными навыками - насущная необходимость, - сказал Тань. - Я прошел этот курс, чтобы начать работать фотографом неполный или даже полный рабочий день, чтобы позже появился еще один источник дохода для всей семьи".

Миллионы китайцев подобно Таню платят за онлайн-курсы профессионального обучения и инвестируют в себя: они находятся в поиске новых навыков для самосовершенствования, особенно в условиях, когда в стране проходит масштабная промышленная модернизация.

Тань всегда неплохо фотографировал, друзья и родственники часто просили Таня запечатлеть их для семейного альбома или соцсетей. Учитывая, что фабрика, на которой он работал, во время пандемии сократила многих рабочих, Тань решил развить свой интерес к фотографии, превратив его в профессию.

В Китае рынок профессионального онлайн-образования переживает бум в последние годы, при этом растет спрос на повышение профессиональных навыков. Консалтинговая компания iResearch сообщает, что в этом году рынок профессионального образования Китая, как ожидается, составит 19,19 миллиарда юаней, большая часть из которых связана с онлайн-рынком профессионального образования, который растет на 20 процентов в год. По данным iResearch, COVID-19 поставил профессиональное онлайн-образование на путь быстрого развития, что, вероятно, значительно ускорит общий рост онлайн-образования.

"Рынок профессионального онлайн-образования станет одним из основополагающих звеньев системы", - сказал Гэ Вэньвэй, партнер Duojing Capital.

На рынке профессионального онлайн-образования подготовка к экзаменам играет огромную роль

Согласно отчету Tencent Classroom, онлайн-платформы профессионального образования технологической компании Tencent Holdings Ltd, в последнее время сильно выросло количество пользователей, оплачивающих курсы по медицине и здравоохранению. Архитектурное проектирование, графический дизайн, практический английский, медицина и здравоохранение, а также художественная живопись входят в 10 самых популярных категорий курсов.

Инструктор дает рекомендации слушателям с помощью современного программного обеспечения Tencent Classroom. Циндао, провинция Шаньдун. Фото: Предоставлено China Daily

Исполнительный директор Tencent Пони Ма призывает школьных учителей и преподавателей учебных заведений активизировать усилия по созданию онлайн-классов, чтобы общество могло "активно развивать профессиональное онлайн-образование". "Основная наша цель - помочь различным группам улучшить свои деловые навыки и расширить возможности трудоустройства, особенно с развитием промышленного интернета и ускорением цифровой трансформации и модернизации экономики в целом", - говорит он.

По его словам, новые технологии ускоряют интеграцию и инновации в различных традиционных отраслях, давая начало большому количеству новых профессий. "В стране наблюдается острая потребность в высококачественных комплексных талантах с сильными практическими навыками и в инновационных прорывах, таких как 5G, искусственный интеллект, промышленный интернет и другое".

Рынок профессионального образования Китая составит 19,19 миллиарда юаней

Государственный совет ранее опубликовал документ, касающийся реформы системы профессионального образования Китая, в котором предлагается объединить отрасли промышленности, секторы рынка и образовательные программы, стимулируя университеты и предприятия к совместным действиям по разработке планов обучения. Он также призывает к созданию пилотной программы модели "1 + X" с использованием сертификатов об академическом и профессиональном уровне квалификации, чтобы побудить учащихся к приобретению дополнительных навыков при получении диплома. "1" символизирует прочный фундамент знаний посредством традиционных степеней, а "X" означает охват будущего, представленного профессиональными сертификатами.

На рынке профессионального онлайн-образования по-прежнему играет огромную роль подготовка к экзаменам. Ведь, как известно, молодые люди, в основном студенты, для поступления в аспирантуру или на службу в государственные учреждения сдают национальный экзамен. Это дело ответственное, и виртуальные "репетиторы" помогают подтянуть знания.

"Основные потребители профессионального рынка онлайн-образования - это служащие, работающие неполный день, или студенты, - говорит Люй Сэньлинь, основатель консалтинговой компании Guiding Light Think Tank. - Они идеально подходят для модели онлайн-обучения, которая помогает преодолевать время и расстояние".

Недавний опрос показал, что только 5 процентов сотрудников имеют степень бакалавра или выше, что свидетельствует об огромном потенциале для онлайн-курсов, направленных на то, чтобы помочь людям сдать ключевые экзамены, говорят эксперты.

Такой спрос на получение более высоких степеней или карьерного роста дал импульс таким компаниям по профессиональному образованию, как Offcn Education Technology Co Ltd и Beijing Fenbilantian Technology Co.