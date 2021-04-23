Новости

Глава ДНР пригласил Зеленского "посмотреть, что натворили его военные" 23:41
Спасатели заявили о скором окончании кислорода у моряков с затонувшей подлодки 23:30
Еврокомиссия попросила государства ЕС поддержать иск против AstraZeneca 23:22
Песков рассказал о переговорах Путина с Лукашенко 23:03
Инфраструктурные облигации позволят сделать жилье доступнее 22:16
Палата представителей поддержала проект превращения Вашингтона в штат 22:10
МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне 22:01
Туристический поезд начал ходить из Москвы в Элисту 21:55
"Барселона" выступила с заявлением по поводу Суперлиги 21:49
Россия призвала Совет Безопасности ООН вернуться к очной работе 21:42
Количество вакцинированных военнослужащих превысило 650,3 тысячи 21:01
На "Золотой маске" вручили награды лучшим театральным художникам 21:01
"Золотая маска": больше музыки красивой и понятной 20:43
На саммите "SportAccord" обсудят меры борьбы с пандемией 20:38
В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны 20:31
"Золотая маска": лучшие в опере 20:28
"Золотая маска". Награждение победителей продолжается 20:19
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 20:14
Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла 20:04
В Чехии подсчитали, какие сокращения ждут российское посольство 20:00
В Ереване у здания Генпрокуратуры начались стычки с полицией 19:48
В Госдуме рассчитывают на быстрый ответ на высылку дипломатов РФ из Словакии 19:27
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа 19:23
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 19:08
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью 19:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 23:07
Рубрика: В мире

Бамбук на обед

Повара предлагают попробовать деликатесы из сезонных трав и цветов
Текст: Ли Инсюэ
Российская газета - Спецвыпуск № 88(8439)
Свой день рыбаки в городе Лайчжоу провинции Шаньдун начинают с ловли креветок на рассвете. Вытащив сети и вернувшись на берег, они начинают сортировать креветок, откладывая в сторону улов особо крупного размера.
Популярный весной выбор поваров - сезонные побеги бамбука. / Из дикого растения цаотоу делают начинку для пирожков. Фото: Предоставлено China Daily Популярный весной выбор поваров - сезонные побеги бамбука. / Из дикого растения цаотоу делают начинку для пирожков. Фото: Предоставлено China Daily
Популярный весной выбор поваров - сезонные побеги бамбука. / Из дикого растения цаотоу делают начинку для пирожков. Фото: Предоставлено China Daily

Рыбаки ищут то, что местные жители называют креветками "из цветков персика" - деликатес, который можно найти только весной. "Креветки получили такое название, потому что время цветения персика, с конца января до начала апреля, - лучшее время для их употребления", - пояснил Гао Цзин, менеджер по маркетингу бренда Lu Style, сети пекинских ресторанов, специализирующейся на кухне провинции Шаньдун.

Фото: Синьхуа
В Китае археологи нашли доисторический город с тысячами артефактов

Ассортимент блюд, которые можно попробовать только весной, различается в разных районах страны, особенно на восточном и южном побережьях Китая. От пресноводной рыбы и морепродуктов до овощей - повара используют традиционные и творческие способы превратить сезонные ингредиенты в деликатесы. Транспортировка в режиме "холодовой цепи" также помогает им донести вкус весны до посетителей по всей стране. По словам Гао, до апреля креветки не откладывают яиц и имеют мягкий, как бумага, панцирь. "Их нужно кипятить всего 60 секунд, прежде чем они будут готовы к употреблению. Панцирь настолько мягкий, что вы не чувствуете его во рту, а хвост слаще, чем у других видов креветок", - рассказал ресторатор.

Бакалейная лавка Freshippo, принадлежащая интернет-компании Alibaba, в феврале разместила около 60 видов весенних овощей на полках своих торговых точек по всему Китаю, использовав дюжину авиакомпаний для перевозки продукции. В этом году Freshippo также предлагает нишевые местные весенние предложения, такие как чеснок из города Нанкин провинции Цзянсу, одуванчики из Пекина и листья шелковицы из Чжэцзяна.

Развитие холодильных складов и транспортных услуг также помогло шеф-поварам привнести аутентичные ароматы родных городов в другие регионы. В ресторанах Пекина можно насладиться традиционными весенними блюдами из Шанхая, Цзянсу и Чжэцзяна. Самый популярный здесь выбор весной - это сезонные побеги бамбука.

В ресторанах Пекина можно насладиться традиционными весенними блюдами

Суп яньдусянь традиционно готовят из побегов бамбука в сочетании со свежей маринованной свининой. "Термин "яньдусянь" подразумевает использование маринованного мяса для приготовления супа", - говорит Чжу Хайфэн, шеф-повар ресторана Shanghai Cuisine в Пекине, который два года подряд удостаивался звезд Мишлен. Некоторые повара используют маринованную рыбу, но в Шанхае предпочитают маринованную свинину.

Одно из традиционных блюд - жареные спринг-роллы. Фото: Предоставлено China Daily

Чжан Гофей, исполнительный шеф-повар сети ресторанов Subangyuan в Пекине, специализирующихся на кухне провинции Цзянсу, рассказал, что бамбуковые побеги, которые он использует, срезают в Цзянсу и быстро замораживают перед отправкой. "Когда мы готовим побеги бамбука, мы сначала доводим их до комнатной температуры, а затем варим с сахаром, чтобы избавиться от горького вкуса", - пояснил он, добавив, что весенние побеги бамбука более хрустящие и содержат больше воды, чем зимние.

По словам Чжу Хайфэна, многие весенние овощи изначально были съедобными дикорастущими травами, но теперь некоторые из них выращивают фермеры для продажи. Со временем люди разработали множество способов приготовления диких трав. Нежная "пастушья сумка" (или сумочник) подходит, например, для начинки. Ее аромат лучше всего раскрывается с вонтонами, она также хороша в блинчиках с начинкой и цинтуань - сладких зеленых рисовых шариках. Цинтуань популярны в качестве весенней закуски в дельте реки Янцзы, традиционно эти шарики фаршируют начинкой из красной или черной фасоли. А их зеленая клейкая оболочка окрашивается соком полыни.

Суп яньдусянь с фрикаделькой. Фото: Предоставлено China Daily

В Юньнани с наступлением весны востребованы съедобные цветы, такие как жасмин, водное растение оттелия. Ши Цзюньфэн, шеф-повар сети ресторанов In & Out в Пекине, специализирующейся на юньнаньской кухне, сказал, что в провинции для приготовления "цветочной кухни" используются простые методы: "Из цветов можно приготовить суп, салат, барбекю или обжарить их, при этом сохранив первоначальный аромат".

Цзэн Чжижэнь, шеф-повар ресторана Catch в Гуанчжоу, провинция Гуандун, использует розы для своего весеннего застолья во французском стиле. "Розы доступны круглый год, но весной цветы крупнее и ярче. Блюдо получается гладким и шелковистым, а свежие розы в определенной степени уравновешивают жирность утиного мяса и фуа-гра", - говорит Цзэн.

В мире Восточная Азия Китай Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры
Блокада Суэцкого канала нарушила судоходство по всему миру до лета