В МИД РФ рассказали, каким будет состав посольства в Чехии

Численность сотрудников посольства РФ в Праге к концу мая сократится до семи дипломатов, 25 технических сотрудников и 19 на месте принятых. Точно такой же состав будет в представительстве Чехии в Москве. Об этом рассказали в МИД РФ.

"У обеих сторон останется по семь дипломатов, 25 административно-технических сотрудников и 19 на месте принятых. Безответственное и провокативное поведение чешских властей больно ударило по их же дипслужбе", - цитирует ТАСС представителя российского внешнеполитического ведомства.

В связи с грядущими переменами численность российского посольства в Праге сократится на 35 дипломатов, 46 работников административно-технического персонала. Чешское же посольство будет обязано ликвидировать в своем штате места 16 дипломатов, четырех административно-технических сотрудников и 91 на месте принятого сотрудника.

Напомним, ранее Москва и Прага обменялись взаимной высылкой дипломатов. Российская сторона также запретила чешскому посольству нанимать своих граждан.