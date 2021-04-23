В Минске покажут балет "Братья Карамазовы"

Балет легендарного Бориса Эйфмана "Братья Карамазовы" можно увидеть в Минске в рамках проекта Stage Russia HD в рамках "Театрального клуба в Silver Screen".

Второй раз за последние 20 лет Театр балета Бориса Эйфмана возвращается к Федору Достоевскому и его сложному философскому роману "Братья Карамазовы". Балет, который не оставляет равнодушными, был создан Эйфманом после переработки собственной постановки "Карамазовы". Новый балет с обновленной пластикой, декорациями и составом персонажей стал эмоционально и интеллектуально насыщенной балетной психодрамой. "Братья Карамазовы" - это современный и выразительный спектакль, который захватывает дух. Борис Эйфман обратился к незыблемым нравственным основам и создал балет о богоборчестве и богоискательстве, безверии и вере, природе человеческой греховности и духовном спасении.

Тонкие и искусные работы Эйфмана стремятся расширить возможности языка тела - средства познания внутреннего мира человека. "Братья Карамазовы" развивает традиции психологического балетного искусства, обращается к истокам и глубинам человеческой природы, возвращая нас самим себе в этом несовершенном мире.

Эйфман неспроста снова обращается к одному из самых важных произведений Федора Достоевского: "Роман "Братья Карамазовы" - итог творческого пути Достоевского, вершина философских поисков титанического мятущегося ума. На протяжении двух десятилетий, наблюдая за ходом новейшей истории нашей страны, я не переставал убеждаться в вечной актуальности этого произведения, ставшего духовным завещанием писателя", - подчеркивает постановщик. Кстати, в Беларуси сохранилось имение Достоево, где родились предки великого писателя.

Показы в рамках "Театрального клуба" организует Центр "АРТ Корпорейшн", организатор Минского международного кинофестиваля "Листапад".