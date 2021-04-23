В посольстве РФ в Эстонии рассказали о последствиях высылки дипломата

Объявление "персоной нон грата" сотрудника посольства РФ в Эстонии скажется на отношениях между двумя странами. Такое мнение выразили в диппредставительстве России в Таллине.

"Расцениваем принятое эстонской стороной в угоду показной натовской и есовской "солидарности" с Чехией решение об объявлении сотрудника посольства России в Таллине "персоной нон грата" как недружественную и абсолютно безосновательную акцию, деструктивные последствия которой для двусторонних отношений будут ощущаться в течение еще долгого времени", - отмечается на сайте посольства.

В дипмисии подчеркнули, что действия властей Эстонии с трудом поддаются какому-либо логическому объяснению. Ведь только 9 апреля "по инициативе эстонской стороны" состоялся телефонный разговор глав МИД РФ и Эстонии Сергея Лаврова и Эва-Марии Лийметс, в ходе которого говорилось о необходимости формирования нормальной неконфронтационной атмосферы двусторонних отношений.

Демарш Таллина в состоянии лишь свести на нет любые усилия по выведению российско-эстонских отношений на уровень, соответствующий интересам народов наших стран.

Ранее прибалтийские республики приняли решение выслать российских дипломатов. Латвия и Эстония - под одному, Литва - двух. Решения были приняты в знак солидарности с правительством Чехии, которое пошло на обострение отношений с РФ, бездоказательно обвинив Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.