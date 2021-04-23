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Рубрика: В мире

Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов

Власти Литвы, Латвии и Эстонии приняли решение выслать российских дипломатов. Об этом объявили министерства иностранных дел трех прибалтийских республик.

Фото: РИА Новости
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов

Как отмечается на сайте МИД Латвии, "персоной нон грата" объявлен один сотрудник посольства РФ. Аналогичное решение принял Таллин. По словам главы внешнеполитического ведомства Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, Вильнюс вышлет двух российских дипломатов.

Решения были приняты в знак солидарности с правительством Чехии, которое пошло на обострение отношений с РФ, бездоказательно обвинив Москву в причастности к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Под этим предлогом Чехия выслала 18 российских дипломатов, также исключила "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы". В ответ российская сторона объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников посольства Чехии в РФ.

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