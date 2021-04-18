Москва высылает 20 чешских дипломатов

Как заявил журналистам посол Чехии в России Витезслав Пивонька, который ранее был вызван во внешнеполитическое ведомство России, чешскую дипмиссию поставили в известность об ответных действиях Москвы.

Ранее Прага заявила о высылке 18 российских дипломатов, которые должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Этот шаг чешские власти увязали со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетица на востоке страны в 2014 году. К инциденту, согласно заявлению чешской стороны, причастны "офицеры российской военной разведки". При этом ранее Прага отмечала, что инцидент произошел из-за халатности обслуживающих склад компаний.

Кроме того, Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, также обвиняя их в причастности ко взрыву.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщения властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов должны были отвлечь внимание от подготавливаемого Западом госпереворота в Беларуси.