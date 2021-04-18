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18.04.2021 21:55
Рубрика: Власть

Москва высылает 20 чешских дипломатов

Текст: Константин Волков
МИД РФ объявил вечером 18 апреля, что Москва высылает в качестве ответа на действия Праги 20 чешских дипломатов. Они должны покинуть Россию до полуночи 19 апреля. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Как заявил журналистам посол Чехии в России Витезслав Пивонька, который ранее был вызван во внешнеполитическое ведомство России, чешскую дипмиссию поставили в известность об ответных действиях Москвы.

Фото: Michal Cizek / AFP
Зачем Чехия выслала российских дипломатов

Ранее Прага заявила о высылке 18 российских дипломатов, которые должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Этот шаг чешские власти увязали со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетица на востоке страны в 2014 году. К инциденту, согласно заявлению чешской стороны, причастны "офицеры российской военной разведки". При этом ранее Прага отмечала, что инцидент произошел из-за халатности обслуживающих склад компаний.

Кроме того, Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, также обвиняя их в причастности ко взрыву.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщения властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов должны были отвлечь внимание от подготавливаемого Западом госпереворота в Беларуси.

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