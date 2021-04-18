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18.04.2021 19:49
Рубрика: В мире

Посла Чехии вызвали в МИД РФ

Текст: Константин Волков

Посол Чехии в РФ Витезслав Пивонька вызван в МИД России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

Фото: Michal Cizek / AFP
Зачем Чехия выслала российских дипломатов

Ранее Прага заявила о высылке 18 российских дипломатов, которые должны покинуть Чехию в течение 48 часов. Этот шаг чешские власти увязали со взрывом на складе боеприпасов в деревне Врбетица на востоке страны 15 октября 2014 года. К инциденту, согласно заявлению чешской стороны, причастны "офицеры российской военной разведки". При этом ранее Прага отмечала, что инцидент произошел из-за халатности обслуживающих склад компаний.

Кроме того, Чехия объявила в розыск граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, тоже обвиняя их в причастности ко взрыву.

МИД РФ пообещало, что такой шаг Праги не останется безнаказанным, а также отметило, что в подобных действиях Чехии "нельзя не увидеть американский след".

Первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел, заявил в эфире Чешского телевидения, что он не рассчитывает на начало российско-чешских консультаций об урегулировании двусторонних отношений в ближайшее время.

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