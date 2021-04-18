В МИД РФ пообещали ответные меры на высылку дипломатов из Чехии

В МИД России пообещали ответные меры на решение чешских властей выслать из страны 18 сотрудников российского посольства.

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами", - говорится на сайте ведомства.

В связи с этим российское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест чешским властям и пообещало принять ответные меры, "которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами".

Также в заявлении МИД РФ подчеркивается, что в шагах Праги, направленных на ухудшение отношений с Россией, прослеживается "американский след".