В Роспотребнадзоре объяснили, почему привившиеся должны сдавать тест на COVID-19

Даже вакцинированным иногда нужно сдавать тесты на коронавирус.

В некоторых ситуациях санитарные требования предусматривают обязательную сдачу теста на COVID-19: дифференциации на привитых и непривитых там нет. Об этом агентству РИА Новости сообщила заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

По ее словам, сейчас ПЦР-тест в обязательном порядке сдается, например, при госпитализации в лечебное учреждение. Кроме того, некоторые организации еженедельно тестируют своих сотрудников.

Специалист уточнила, что в таких случаях даже после вакцинации нужно сдавать ПЦР-тест.