В России создадут центр трансфера медицинских технологий

В России появится учреждение, которые будет помогать ученым продвигать медицинские технологии. Об этом 23 апреля рассказал директор департамента науки, инновационного развития и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава Игорь Коробко, выступая на круглом столе комитета Госдумы по здравоохранению.

"В планах создание центра трансфера медицинских технологий, который будет взаимодействовать с разработчиками и бизнесом, соблюдая интересы обеих сторон, помогать коммерциализировать наиболее полезные решения", - сказал он.

Это важно, отметил Коробко, потому что сегодня даже до клинических испытаний доходят не более 10% научных разработок, еще меньше из них появляются в практическом применении.

Так, например, вакцина Спутник V стала интересна бизнесу только в конце второй фазы клинических испытаний. "До регистрации желающих инвестировать в производство этого препарата не было, зато после нее бизнес на конкурентных условиях начал вкладывать деньги в развитие этой разработки", - пояснил представитель Минздрава.

Планируется, что новый центр будет помогать в регистрации и лицензировании новых медицинских решений, разработке стратегии защиты интеллектуальных прав, поиске индустриальных партнеров.