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Рубрика: Экономика

В России создадут еще одну авиакомпанию-лоукостер

Текст: Евгений Гайва
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Минтранс ведет переговоры о создании в России еще одной авиакомпании - лоукостера, сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев.

Фото: EPA-EFE/KHALED ELFIQI
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"Нам нужно создать еще одну авиакомпанию - лоукостер в центральной полосе России. Сейчас мы активно ведем переговоры", - сказал Савельев.

Он отметил, что приступить к созданию авиакомпании могут в течение года. Такой проект будет очень востребован, добавил министр.

Он пояснил, что эффективность лоукостеров доказана на примере авиакомпании "Победа", которая смогла показать хороший финансовый результат без субсидий со стороны государства или группы компаний "Аэрофлот".

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс

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