В России создан новый детонирующий шнур для борьбы с лесными пожарами

Новости

Неизвестный напал с ножом на сотрудницу полиции во французском Рамбуйе 16:32
Болгария откроет границы для иностранных туристов с 1 мая 16:30
"Роскосмос" полностью развернет орбитальную станцию до 2035 года 16:26
В РЖД назвали причину сбоя в работе сайта 16:23
Врач призвал никуда не ездить на "длинные майские" из-за риска COVID-19 16:14
Екатеринбург за три миллиона рублей отчистят от граффити 16:09
Матвиенко: Отношениям России и США требуется перезапуск 16:02
Рублев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне 15:55
В России создадут еще одну авиакомпанию-лоукостер 15:53
Умер фронтмен культовой группы Bay City Rollers Лес Маккьюэн 15:52
В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов 15:38
Студентов отправят на рыбалку 15:22
В России запустят пилотные проекты по генетическому тестированию 15:19
Рогозин объяснил решение создать национальную орбитальную станцию 15:12
"КиноПоиск" снимет сериал о легендарном поколении московского "Спартака" 15:01
Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России 14:56
Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов 14:44
Анастасия Пустовойтова будет работать главным судьей на Олимпиаде 14:30
Путин обсудил с Рахмоном евразийскую интеграцию и Афганистан 14:28
Биржевые облигации помогут строить трассу "Дон" 14:28
Песков рассказал о продолжении рыночной регулировки цен 14:24
В России создадут центр трансфера медицинских технологий 14:11
Умер актер из "Зловещих мертвецов" Тимоти Патрик Куилл 14:11
В Россельхознадзоре хотят мониторить заражения животных COVID-19 от людей 14:01
Президенты России и Египта договорились полностью восстановить авиасообщение 13:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 15:42
Рубрика: Русское оружие

В России создан новый детонирующий шнур для борьбы с лесными пожарами

Текст: Сергей Птичкин
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Холдинг "Технодинамика" представил новый вид продукции - детонирующий шнур высокой мощности ДШН-М-160. Изделие может использоваться как средство борьбы с лесными пожарами, а также применяться во время взрывных работ на земной поверхности и в подземных выработках рудников и шахт. Об этом сообщила пресс-служба госкорпопации "Ростех", в которую входит холдинг. Разработан и будет изготавливаться детонирующий шнур на Новосибирском механическом заводе "Искра".

Фото: Zala Aero Group
В РФ разработана система "воздушного минирования" против беспилотников

Детонирующий шнур - это устройство для передачи на расстояние инициирующего импульса для возбуждения одномоментного взрыва в зарядах, находящихся в удаленных друг от друга местах. В частности, такой способ давно используется при разминировании. Из специальных машин разминирования выстреливаются детонирующие шнуры, которые подрывают мины различной мощности и обеспечивают проход техники и личного состава через самые хитрые минные поля.

Как считают специалисты, лучшая в мире разминирующая установка УР-77 "Метеорит" есть только в России. Она также известна в войсках под именем "Змей Горыныч". Взрывной метод прокладки так называемых минерализированных полос с применением детонирующих шнуров также зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с лесными пожарами. Такие полосы необходимы для создания противопожарного барьера и организации опорной линии, от которой производится встречный контролируемый отжиг лесного массива. Идущая навстречу основному пожару полоса огня уничтожает на своем пути все горючие материалы.

"Специалисты "Авиалесоохраны" отмечают, что пожароопасный сезон в России в последние годы приобретает круглогодичный характер. Поэтому работа по созданию более совершенных и мощных образцов продукции для ликвидации пожаров и профилактики возгораний должна быть непрерывной. Новосибирская "Искра" выпускает целую линейку детонирующих шнуров различной мощности. Самым мощным до недавнего времени являлся ДШН-80. Новая разработка, имеющая массу взрывчатого вещества в 160 г/м, значительно эффективнее своего предшественника. Новинка уже прошла приемочные испытания в подземных условиях, которые подтвердили все ее характеристики. Теперь ДШН-М-160 предстоят испытания на земной поверхности, которые пройдут в июне 2021 года", - отметил гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

В линейке детонирующих шнуров "Искры" более 10 изделий. Шнур представляет собой сердцевину из сыпучего бризантного взрывчатого вещества, заключенную в обмотки из нитей и водоизолирующую оболочку. Чтобы исключить возможность высыпания сердцевины, концы шнура изолированы.

"Скорость детонации ДШН-М-160 - не менее 6200 м/с, при этом разброс скорости не превышает 10%. Изделие может применяться при температуре от минус 50 до плюс 65 градусов. Оболочка обеспечивает водостойкость на глубине 1 м в водной среде с pH от 4 до 9 в течение 24 часов", - рассказал генеральный директор "Искры" Сергей Кондратьев.

Русское оружие Технологии Происшествия ЧП Стихийные бедствия Компании Госкорпорации Ростех

Главное сегодня

В Совфеде выразили готовность к восстановлению диалога с Верховной радой
В МИД РФ пообещали ответить на высылку из Прибалтики российских дипломатов
Песков заявил о вреде действий США отношениям с Россией
Совфед одобрил запрет на иностранное гражданство для чиновников
В МИД РФ рассказали, каким будет состав посольства в Чехии