В России создан новый детонирующий шнур для борьбы с лесными пожарами

Холдинг "Технодинамика" представил новый вид продукции - детонирующий шнур высокой мощности ДШН-М-160. Изделие может использоваться как средство борьбы с лесными пожарами, а также применяться во время взрывных работ на земной поверхности и в подземных выработках рудников и шахт. Об этом сообщила пресс-служба госкорпопации "Ростех", в которую входит холдинг. Разработан и будет изготавливаться детонирующий шнур на Новосибирском механическом заводе "Искра".

Детонирующий шнур - это устройство для передачи на расстояние инициирующего импульса для возбуждения одномоментного взрыва в зарядах, находящихся в удаленных друг от друга местах. В частности, такой способ давно используется при разминировании. Из специальных машин разминирования выстреливаются детонирующие шнуры, которые подрывают мины различной мощности и обеспечивают проход техники и личного состава через самые хитрые минные поля.

Как считают специалисты, лучшая в мире разминирующая установка УР-77 "Метеорит" есть только в России. Она также известна в войсках под именем "Змей Горыныч". Взрывной метод прокладки так называемых минерализированных полос с применением детонирующих шнуров также зарекомендовал себя как эффективное средство борьбы с лесными пожарами. Такие полосы необходимы для создания противопожарного барьера и организации опорной линии, от которой производится встречный контролируемый отжиг лесного массива. Идущая навстречу основному пожару полоса огня уничтожает на своем пути все горючие материалы.

"Специалисты "Авиалесоохраны" отмечают, что пожароопасный сезон в России в последние годы приобретает круглогодичный характер. Поэтому работа по созданию более совершенных и мощных образцов продукции для ликвидации пожаров и профилактики возгораний должна быть непрерывной. Новосибирская "Искра" выпускает целую линейку детонирующих шнуров различной мощности. Самым мощным до недавнего времени являлся ДШН-80. Новая разработка, имеющая массу взрывчатого вещества в 160 г/м, значительно эффективнее своего предшественника. Новинка уже прошла приемочные испытания в подземных условиях, которые подтвердили все ее характеристики. Теперь ДШН-М-160 предстоят испытания на земной поверхности, которые пройдут в июне 2021 года", - отметил гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков.

В линейке детонирующих шнуров "Искры" более 10 изделий. Шнур представляет собой сердцевину из сыпучего бризантного взрывчатого вещества, заключенную в обмотки из нитей и водоизолирующую оболочку. Чтобы исключить возможность высыпания сердцевины, концы шнура изолированы.

"Скорость детонации ДШН-М-160 - не менее 6200 м/с, при этом разброс скорости не превышает 10%. Изделие может применяться при температуре от минус 50 до плюс 65 градусов. Оболочка обеспечивает водостойкость на глубине 1 м в водной среде с pH от 4 до 9 в течение 24 часов", - рассказал генеральный директор "Искры" Сергей Кондратьев.