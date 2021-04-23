В России зафиксирован угрожающий рост киберпреступлений

В 2020 году зафиксирован продолжающийся угрожающий рост преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. За год их количество увеличилось с 294 до 510 тысяч или на 74 процента. Об этом в своем докладе Совфеду сообщил Генеральный прокурор Игорь Краснов.

По его словам, если этот процесс не остановить, то уже скоро они станут доминировать в структуре преступности - сегодня их уже 25 процентов.

Как отметил глава надзорного ведомства, утекают личные данные вкладчиков банков, технически не пресекается возможность использования злоумышленниками звонков с подменных номеров, плохо работают оперативные службы. "Все это, как я уже отмечал ранее, порождает безнаказанность и в итоге провоцирует дальнейшую криминальную активность", - подытожил Краснов.