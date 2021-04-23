В России запустят пилотные проекты по генетическому тестированию

Россиян, которые готовятся стать родителями, будут бесплатно тестировать на заболевания, которые передаются по наследству. Об этом 23 апреля рассказал директор департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава Игорь Коробко, выступая на круглом столе комитета Госдумы по здравоохранению.

"В качестве пилота мы планируем запустить два проекта по генетическому тестированию на носительство четырех наиболее распространенных аутосомно-рецессивных наследственных заболеваний", - сказал он. По его словам, в случае выявления мутантного гена родителям дадут рекомендации, как предотвратить рождение у них больного ребенка.

Коробко подчеркнул, что использования генетических технологий для прогнозирования и предотвращения развития различных заболеваний у плода поможет в разы снизить число больных детей и в течение 20 лет сократит государственные расходы на лекарственное обеспечение на сумму 800 млрд рублей.