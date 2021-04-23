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Рубрика: В мире

В Сирии двое военных погибли при атаке боевиков

На юге т. н. идлибской зоны деэскалации конфликта в Сирии боевики совершили нападение на позиции правительственных сил, передает ТАСС со ссылкой на российский Центр по примирению враждующих сторон. Двое военнослужащих армии САР в итоге были убиты.

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Перестрелка произошла в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб.

"В ходе отражения атаки было уничтожено не менее двух террористов, - подтвердил глава Центра контр-адмирал Александр Карпов.. - Также погибли двое сирийских военнослужащих, еще один получил ранения. Понеся потери, боевики отступили к населенному пункту Зигата".

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