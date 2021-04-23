В Токио вводится режим ЧС из-за коронавируса

В Токио, а также префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая вводится режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Об этом объявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

"Мы вводим режим чрезвычайной ситуации в Токио, Осаке, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая​​​. Режим вводится на Золотую неделю (с 29 апреля по 9 мая), чтобы сократить людские потоки", - заявил глава правительства Страны восходящего солнца. В этот период будут закрыты бары и рестораны, кинотеатры и крупные торговые центры, крупные спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей. Нарушителям грозят штрафные санкции. В то еж время школы останутся открытыми.

Как отмечает Reuters, ограничения коснутся четверти населения Японии.

По словам губернатора Токио Юрико Коикэ, на ночь в столице может быть отключено уличное освещение, чтобы отбить у людей охоту выходить из дома.

Согласно последним данным, в Японии зарегистрировано 550 тысяч случаев заражения коронавирусом. В последнее время отмечается рост заболевших с новыми мутациями штамма, а также нехватка медперсонала в ряде областей.