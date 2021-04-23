"ВКонтакте" впервые потерял лидерство по времени пользования сервисом

Социальная сеть "ВКонтакте" впервые потеряла лидерство в рейтинге приложений по времени использования пользователями. За неделю с 4 по 10 апреля лидирует другая соцсеть - TikTok, сообщает РБК со ссылкой на закрытые данные аналитической компании AppAnnie.

Согласно данным аналитиков, за неделю все пользователи "ВКонтакте" провели в мобильном приложении 11,08 миллиарда минут, а в TikTok - 13,93 миллиарда минут. При этом недельная аудитория TikTok значительно меньше, чем у "ВКонтакте": 29 миллионов пользователей против 49 миллионов.

По средним цифрам на пользователя преимущество TikTok еще более значительно - около восьми часов в неделю против 3 часов 46 минут у "ВКонтакте".

Вслед за TikTok и "ВКонтакте" идут Instagram, "Одноклассники" и Facebook, говорится в исследовании.

Руководитель российского подразделения партнерской сети Admitad Екатерина Бибик объяснила лидерство TikTok самой структурой приложения: "пользователь сразу же попадает в бесконечную ленту роликов".

"Ему не нужно никуда нажимать, ничего выбирать, как в том же "ВКонтакте". Усилия со стороны пользователя сведены к минимуму", - отметила она.