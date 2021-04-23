ВМС Индонезии сузили зону поиска пропавшей подводной лодки

Индонезийские поисковые группы считают, что они определили место, где может находиться пропавшая военно-морская подводная лодка с 53 членами экипажа на борту. Однако власти предупреждают, что кислород на судне закончится в течение нескольких часов.

По словам представителей ВМС Индонезии, субмарина находится примерно в 40 километрах к северу от Бали, где на поверхности воды возле точки погружения была обнаружена нефть, которая, вероятно, вылилась с подводной лодки. Как сообщил генерал Ахмад Риад, глава центрального информационного подразделения вооруженных сил Индонезии, военно-морское судно обнаружило объект с "сильным магнитным резонансом" на глубине от 50 до 100 метров. По его словам, военный корабль Riguel достигнет района поиска поздно вечером в пятницу. Riguel оснащен высокотехнологичным гидролокатором, который использует звуковые волны для определения местоположения объектов, и военно-морской флот надеется найти KRI Nanggala-402, подводную лодку немецкого производства, потерявшую контакт во время военных учений в Балийском море рано утром в среду, сообщает CNN.

Дополнительные корабли с высокотехнологичными возможностями также присоединились к поисковым усилиям в пятницу, создав поисковую группу, состоящую из 21 индонезийского военного корабля, подводной лодки и дополнительных судов из полиции и спасательного департамента Индонезии. Два австралийских военных корабля также присоединились к поисковым работам.

"Корабли HMA Ballarat и Sirius, которые в настоящее время находятся в море в разных регионах, развивают максимальную скорость в районе поиска", - говорится в пресс-релизе Министерства обороны Австралии в пятницу. Контр-адмирал Марк Хаммонд из австралийской оперативной группы добавил, что его мысли были связаны с подводниками КРИ Нанггала, их семьями и индонезийским народом. "Как всегда, мы готовы помочь нашим товарищам-морякам в ВМС Индонезии", - сказал он.

Ожидается, что в пятницу с базы ВВС США в Дувре отправятся три самолета C-17 с гидроциклом и подводным поисково-спасательным снаряжением, сообщил CNN представитель министерства обороны. Оборудование поможет в поисково-спасательных работах и, при необходимости, поможет в спасательной операции. "Мы глубоко опечалены известием о потерянной подводной лодке Индонезии, и наши мысли - с индонезийскими моряками и их семьями", - написал Кирби в Twitter.

Адмирал Юдо Маргоно, начальник штаба ВМС Индонезии, днем ранее сказал, что у подводной лодки достаточно кислорода на 72 часа, то есть до субботы. Отвечая на вопросы о состоянии подводной лодки перед участием в моделировании войны, Маргоно сказал, что KRI Nanggala-402 и весь ее экипаж хорошо подготовлены. По его словам, последний раз он заходил на техническое обслуживание в 2020 году в Сурабая, портовом городе на острове Ява.

Представитель ВМС Индонезии первый адмирал Джулиус Виджохоно сказал, что подводная лодка способна погружаться на глубину до 500 метров ниже уровня моря, но, по оценкам властей, она ушла на еще большую глубину от 100 до 200 метров.