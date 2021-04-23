Военная база США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Используемая США военная база, расположенная недалеко от международного аэропорта Багдада, подверглась ракетному обстрелу. Такую информацию в ночь на пятницу распространил телеканал Al-Sumaria, ссылаясь на источник в органах безопасности Ирака.

По его данным, база была обстреляна тремя ракетами. Одна из них упала недалеко от взлетно-посадочной полосы, пишет РИА Новости. Телеканал Al-Mayadeen уточняет, что речь идет о базе Victory.

Ранее советник премьера Ирака по нацбезопасности Касем аль-Аараджи заявлял, что Багдад и Вашингтон в ходе стратегического диалога договорились о том, что на территории страны не будет иностранных военных баз, а войска США и коалиции могут быть выведены. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи распорядился сформировать технический комитет для переговоров с США о механизмах и сроках реализации итогов стратегического диалога.