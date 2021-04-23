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23.04.2021 11:45
Рубрика: Общество

Военные 9 мая покажут уникальный салют: небо раскрасят в триколор

Текст: Иван Петров
Салют на День Победы 9 мая в этом году в Москве будет не совсем обычным - небо окрасят залпы синего, белого и красного цветов, которые образуют изображение российского флага. Об этом сообщили в Минобороны.
Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Уникальный салют в ознаменование 76-й годовщины Победы, пояснили в Минобороны, будет произведен по неповторяемой высотной и цветографической схеме, что позволит окрасить небо в цвета российского триколора.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменцы не останутся без салюта 9 Мая

По словам командира отдельного гвардейского салютного дивизиона полковника Вячеслава Парадникова, этот эпизод станет самым ярким в праздничном салюте.

"Из 72 салютных установок, размещенных на нескольких точках в столице, будет последовательно выпущено в небо свыше 12 тысяч фейерверочных изделий. Будет использовано более 70 видов фейерверков, в том числе "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Запуски будут произведены специальным пусковым комплексом для салютов "Триколор", - пояснили в военном ведомстве.

Параллельно с уникальным "флаговым" салютом на Поклонной горе в Москве батарея пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны произведет холостую стрельбу. Всего будет произведено 30 залпов.

Праздничный салют начнется 9 мая в 22.00 и продлится десять минут.

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