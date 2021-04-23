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23.04.2021 16:39
Рубрика: Происшествия

Володин предложил россиянам выбрать способ борьбы с лихачами за рулем

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил читателям своего Telegram-канала выбрать самый эффективный способ борьбы с любителями небезопасной езды. Не исключено, что рекомендации учтут при написании поправок на эту тему.
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

"Совершенно очевидно, что важно искать эффективные способы борьбы с лихачами, - констатировал спикер. - Обсуждения в Госдуме продолжаются, нам необходимо обязательно выйти на принятие решений, которые позволят защитить граждан от нарушителей ПДД".

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
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Председатель Госдумы отметил, что при обсуждении этой проблемы в Госдуме эксперты и профессиональное сообщество предложили разные решения озвученной проблемы.

На выбор пользователей Telegram Володин представил несколько вариантов - штрафы, конфискация автомобиля, лишение прав, ограничение свободы, балльная система. Также можно сделать выбор в пользу того, что существующих мер достаточно.

Что касается балльной системы учета нарушений, то это один из вариантов, который предложили эксперты. Володин напомнил, что она существовала в СССР и, по его оценке, была достаточно эффективна. Сейчас такая система успешно используется во многих странах мира - к примеру, в Бразилии, Великобритании, США.

Володин также отметил, что в большинстве стран со злостными нарушителями борются жестче, чем в России. При этом имеет место тенденция к ужесточению ответственности, констатировал он.

Спикер привел в пример Австралию, где введено одно из самых суровых наказаний в мире. Помимо лишения свободы, нарушителю грозит пожизненное лишение прав при троекратном проступке. "А в некоторых случаях, например, при агрессивном вождении рядом со школами, конфискуют автомобиль", - рассказал председатель ГД.

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