Врач призвал никуда не ездить на "длинные майские" из-за риска COVID-19

Главврач медцентра МФТИ Алексей Чуршин призвал ограничить перемещение между регионами на длинных майских праздниках из-за ковидных рисков, передает агентство "Москва".

Идеальным вариантом эксперт считает выезд на дачу, прогулки по немноголюдным паркам с семьей. "Желательно ограничить межрегиональное перемещение, по возможности, не ездить друг к другу в гости", - отметил Алексей Чуршин.

При этом главврач призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в людных местах. По оценкам Алексея Чуршина, основная цель решения о продлении майских праздников - ограничение распространения коронавируса.

Ранее президент Владимир Путин принял решение об объявлении выходных дней с 1 по 11 мая.