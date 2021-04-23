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Вышел первый тизер продолжения "Декстера"

Новости
    23.04.2021, 12:21
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Возрождение сериала "Декстер" обзавелось первым тизером. Лаконичный ролик доступен в официальном Twitter-аккаунте шоу, в нем Декстер сообщает нам, что рад вернуться… к своей природе. Если вы понимаете, о чем он.

Даты премьеры у девятого сезона культового сериала, где заявлены десять эпизодов, пока нет.

Шоураннер - Клайд Филлипс, делавший первые четыре сезона оригинального "Декстера". Майкл С. Холл - сопродюсер.

Напомним, что о возможности вернуть идейного маньяка на экраны на Showtime начали рассуждать практически сразу после финала сериала в 2013-м. При этом обязательным условием было наличие в программе Холла.

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