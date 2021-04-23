Вышел первый тизер продолжения "Декстера"

Возрождение сериала "Декстер" обзавелось первым тизером. Лаконичный ролик доступен в официальном Twitter-аккаунте шоу, в нем Декстер сообщает нам, что рад вернуться… к своей природе. Если вы понимаете, о чем он.
Даты премьеры у девятого сезона культового сериала, где заявлены десять эпизодов, пока нет.
Nature is calling. #Dexter pic.twitter.com/tX92KWHZLI— Dexter on Showtime (@SHO_Dexter) April 22, 2021
Шоураннер - Клайд Филлипс, делавший первые четыре сезона оригинального "Декстера". Майкл С. Холл - сопродюсер.
Напомним, что о возможности вернуть идейного маньяка на экраны на Showtime начали рассуждать практически сразу после финала сериала в 2013-м. При этом обязательным условием было наличие в программе Холла.