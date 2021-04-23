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23.04.2021 17:28
Рубрика: Власть

За незаконный оборот оружия и взрывчатки посадят на срок до 20 лет

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект об ужесточении уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, также председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Фото: iStock
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Согласно поправкам в Уголовный кодекс, незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия предлагается наказывать лишением свободы на срок до 15 лет. Данное преступление выводится в отдельную статью УК РФ, сейчас разграничения нет.

Максимальное наказание можно будет получить, если оружие сбывала организованная группа. Дополнительно предусмотрен штраф в 1 млн рублей. Незаконный сбыт без отягчающих чреват сроком в 7-10 лет со штрафом до 300 тыс. руб.

За покупку предусмотрены сроки поменьше. Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного оружия, его частей и боеприпасов к нему предлагается наказывать лишением свободы на срок от 3 до 6 лет со штрафом до 200 тыс. руб. Также возможны принудительные работы на срок до пяти лет.

А если такое деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, либо с помощью интернета, предусмотрено лишение свободы на срок 8-10 лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Также поправки касаются взрывчатых веществ. Авторы предлагают приравнять хулиганство, совершенное с использованием пиротехнических и иных предметов или веществ, представляющих опасность для окружающих, к использованию оружия. Отдельным квалифицирующим признаком станет применение интернета для совершения преступлений.

"Ответственность, в частности, составит от 6 до 10 лет, а если преступление совершено организованной группой - до 12 лет лишения свободы. За сбыт взрывных устройств наказание составит вплоть до 20 лет", - говорится в официальном Telegram-канале комитета ГД по безопасности.

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Как объяснил Василий Пискарев, в последнее время регулярно поступают сообщения о ликвидации подпольных оружейных мастерских, которые переделывают охолощенное, газовое или сигнальное оружие в боевое.

"Действующего наказания в виде принудительных работ или полугодового заключения явно недостаточно, - отметил он, - потому что речь идет об оружии или взрывчатке, которые могут попасть в руки преступников, экстремистов или террористов".

Власть Право Уголовное право Уголовное законодательство Законопроекты и комментарии

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