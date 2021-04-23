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23.04.2021 21:03
Рубрика: Власть

За сутки в Вооруженных силах вылечились от коронавируса 26 человек

Текст: Юрий Гаврилов

В пятницу, 23 апреля, Минобороны РФ сообщило, что в Вооруженных силах добровольно привились от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" 657 420 человек.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Постоянно растет и число людей, вылечившихся от смертельно опасной инфекции. Эта тенденция в армии и на флоте сохраняется уже много месяцев.

По данным, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте ведомства, только за последние сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 26 военнослужащих. А общее количество людей, избавившихся от опасной вирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 826 человек. Кроме того, более 114 тысяч представителей Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными COVID-19, после обязательного двухнедельного контроля и карантина сняли с медицинского контроля.

На сегодняшний день 359 военнослужащих, у которых результаты тестирования на коронавирус оказались положительными, находятся на контроле у врачей. 205 пациентов находятся в военных госпиталях. 151 - изолированы на дому. Трое лечатся в гражданских больницах и клиниках.

Эти цифры ежедневно сокращаются. Они подтверждают важную тенденцию: заболевание в армии постоянно идет на спад. Причем у абсолютного большинства инфицированных коронавирусом болезнь проходит бессимптомно.

Среди курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 17 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 84 сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 793 человека, 210 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.

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