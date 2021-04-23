Захарова: Слова Борреля о происходящем на Украине - образец предвзятости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров назвала "образцом предвзятости" размышления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по происходящему на Украине, которые он высказал в личном блоге.

"Считаем опубликованный текст образцом предвзятости и доказательством неспособности Евросоюза объективно оценить происходящие на Украине события, разобраться в их причинах и понять их трагические последствия", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она обратила внимание на то, что глава европейской дипломатии не замечает, как Киев стягивает войска к линии соприкосновения, как ежедневно ВСУ обстреливают пригороды Донецка, как гибнут мирные жители, в том числе дети. "В Брюсселе не только закрывают глаза на распространенные среди киевских властей настроения в пользу силового решения конфликта на Юго-Востоке, но и - вольно или невольно - сами их и поддерживают. Как еще воспринимать периодически звучащие из уст руководства ЕС фразы, адресованные Киеву, вроде "Мы на вашей стороне", - отметила Захарова.

Тем не менее "словно заклинивание" повторяется неправда о "российской агрессии" против Украины. "Россия имеет к данному конфликту точно такое же отношение, как Германия и Франция, - мы посредники в урегулировании. Разница между нами заключается лишь в том, что против Парижа и Берлина за невыполнение ими Минских соглашений пока не введены санкции", - подчеркнула Захарова.

По ее мнению, Брюсселю вместо безоглядной поддержки украинских властей, пора начать побуждать Киев к отказу от агрессивной милитаристской риторики и, наконец, добросовестному выполнению взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта. "В противном случае не останется никаких сомнений в том, что Евросоюз занял в конфликте вполне определенную сторону и активно потакает националистической политике киевских властей. Следовательно, он несет ответственность и за последствия этой политики, в том числе продолжающегося на Украине масштабного и агрессивного ущемления прав и свобод русскоязычного населения, а также возрождения "пещерной" идеологии неонацизма и правого экстремизма", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова выразила надежду, что Брюссель перестанет распространять грубую антироссийскую дезинформацию и займется налаживанием отношений с Москвой.