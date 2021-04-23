Новости

В Москве парковка на майские праздники станет бесплатной 10:23
В Крыму бывшего военного осудили на восемь лет за торговлю наркотиками 10:21
Захарова: Пандемия коронавируса выявила "колоссальные" проблемы на Западе 10:19
Видео: В Петербурге на улицах начали выгуливать робособак 10:16
В Дагестане отличница получила золотую медаль с помощью прокуратуры 10:12
В Алуште сотрудника прокуратуры уличили в организации незаконной миграции 10:04
Медведев: Конфликт на востоке Украины искусственно усугубляется 10:01
В супермаркетах Петербурга нашли разбавленное молоко 09:58
Обвиняемый в убийстве девочки на Сахалине ответит еще за три преступления 09:57
Несырьевых экспортеров освободят от репатриации валютной выручки 09:49
В Госдуме предложили упростить покупку недвижимости за маткапитал 09:48
Минтруд предложил изменить порядок назначения пенсий для части россиян 09:47
Российские войска возвращаются в части после учений в Крыму 09:39
Должникам без суда спишут 1,15 миллиарда рублей 09:19
"ВКонтакте" впервые потерял лидерство по времени пользования сервисом 09:18
Стало известно о роли Кравчука в развале СССР 09:14
В Киеве отказались вести переговоры с ЛНР И ДНР 09:11
Эксперты подсчитали потери работодателя из-за часа безделья сотрудника 08:44
Опрос: Услугами самозанятых пользуется каждая шестая компания в России 08:37
Профессор рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая 08:30
ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка 07:25
В Москве началось благоустройство проспекта Андропова - Липецкой улицы 07:17
Россия предложила США восстановить диалог для борьбы с киберугрозами 07:02
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения 06:26
В Благовещенске 6-летний мальчик упал с четвертого этажа 06:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
23.04.2021 10:19
Рубрика: Власть

Захарова: Пандемия коронавируса выявила "колоссальные" проблемы на Западе

Текст: Юрий Когалов

Запад в целом и Евросоюз в частности оказались не готовы к такой проблеме как пандемия коронавируса. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью немецкой версии телеканала RT.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Захарова: Россия никому не навязывает свою вакцину

"Давайте будем реалистами и скажем, что ЕС просто потерял время. И он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал", - отметила Захарова. По ее словам, это произошло потому, что "политизация связала руки". Чиновники отдельных стран ЕС, а также официальные лица самого союза "связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям", а также своему населению в вопросах кампании по вакцинации от COVID-19. Таким образом, политики пошли против интересов своих собственных стран.

Коронавирус продемонстрировал "колоссальные проблемы в Евросоюзе и в принципе на Западе", отметила Захарова. Она обратила внимание, что мир уже сталкивался с различными пандемиями ранее, хотя и не приводившими к закрытиям границ, остановке авиасообщения. Это была не какая-то всемирная катастрофа, с которой мир никогда в жизни не сталкивался. Но Запад проявил неспособность противостоять ей. "И оказалось, что те, кто называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются", - отметила дипломат.

Германия, Франция, Европейский союз в целом, а также США не смогли "предложить что-либо миру в качестве образца преодоления пандемии". "Они просто, к сожалению, не справились с этой задачей ни в экономическом плане, ни в социальном плане, ни в плане разработки и внедрения вакцин так, как это делал бы настоящий лидер", - заключила представитель МИД РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Правительство МИД Международные организации Европейский союз Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Медведев: Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны
МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне
В Киеве отказались вести переговоры с ЛНР И ДНР
СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения
ЦБ отозвал лицензию у Проинвестбанка
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию