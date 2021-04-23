Захарова: Пандемия коронавируса выявила "колоссальные" проблемы на Западе

Запад в целом и Евросоюз в частности оказались не готовы к такой проблеме как пандемия коронавируса. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью немецкой версии телеканала RT.

"Давайте будем реалистами и скажем, что ЕС просто потерял время. И он мог бы стать лидером и по вакцинации, и по производству вакцин. Но не стал", - отметила Захарова. По ее словам, это произошло потому, что "политизация связала руки". Чиновники отдельных стран ЕС, а также официальные лица самого союза "связали руки и своим промышленникам, и коммерческим компаниям", а также своему населению в вопросах кампании по вакцинации от COVID-19. Таким образом, политики пошли против интересов своих собственных стран.

Коронавирус продемонстрировал "колоссальные проблемы в Евросоюзе и в принципе на Западе", отметила Захарова. Она обратила внимание, что мир уже сталкивался с различными пандемиями ранее, хотя и не приводившими к закрытиям границ, остановке авиасообщения. Это была не какая-то всемирная катастрофа, с которой мир никогда в жизни не сталкивался. Но Запад проявил неспособность противостоять ей. "И оказалось, что те, кто называют себя лидерами мира, на самом деле лидерами не являются", - отметила дипломат.

Германия, Франция, Европейский союз в целом, а также США не смогли "предложить что-либо миру в качестве образца преодоления пандемии". "Они просто, к сожалению, не справились с этой задачей ни в экономическом плане, ни в социальном плане, ни в плане разработки и внедрения вакцин так, как это делал бы настоящий лидер", - заключила представитель МИД РФ.