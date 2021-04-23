Захарова прокомментировал ситуацию с "Северным потоком-2"

По ее словам, "этот проект экзистенциальный для Германии", причем именно так его квалифицируют в самой ФРГ. "Я так слышала, от немецких представителей, я читала аналитику немецких специалистов", - отметила Захарова.

Она обратила внимание на то, что этот бизнес-проект крайне важен для внутреннего развития Германии. В связи с чем возникает вопрос, уступит ли Берлин Вашингтону, который выступает против завершения строительства "Северного потока-2". "А если завтра президент Соединенных Штатов Америки, Байден, Обама, Трамп или еще кто угодно, повелит Германии перестать дышать, Германия послушает - перестанет дышать?" - поинтересовалась Захарова.

О том, что вопрос строительства газопровода экономический, а не политический, неоднократно говорила и канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Я знаю, что вокруг "Северного потока-2" существует много противоречивых взглядов. Но я хотела бы подчеркнуть, что газ, который еще не пошел по "Северному потоку-2", но уже идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, идущего через Украину, и газа, транспортируемого из России через Турцию", - пояснила она свою позицию, выступая недавно в ПАСЕ.