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Рубрика: В мире

Зимбабве начнет продавать права на отстрел слонов

Текст: Юрий Когалов

Власти Зимбабве начнут продавать охотникам права на отстрел слонов. Как передает CNN, на этот шаг правительство страны готово пойти из-за финансовых сложностей, возникших в связи с пандемией коронавируса. Ограничение на международные поездки привело к падению доходов от туризма.

Фото: iStock
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Отмечается, что охотники получат права на отстрел не менее 500 слонов в этом году.

По словам представителя Управления национальных парков и дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво, его ведомство частично финансируется как раз за счет спортивной охоты, но отсутствие туристов серьезно ударило по его бюджету, что грозит лишением зарплаты сотрудников.

Стоит отметить, что в Зимбабве популяция слонов составляет порядка 100 тысяч особей. Из-за их количества в последние годы возросло число несчастных случаев с участием слонов, в том числе со смертельным исходом для людей.

Предполагается, что право на отстрел будет стоить от 10 до 70 тысяч долларов в зависимости от размеров животного.

Зоозащитники уже раскритиковали планы властей Зимбабве.

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