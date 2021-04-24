80 телеуроков запишут российские русисты для узбекских школьников

Российские учителя и методисты запишут восемьдесят уроков по русскому языку для школьников из Узбекистана. Специалисты являются участниками совместного гуманитарного проекта "Класс!" Минпросвещения России и Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Каждый такой телеурок включает упражнения на чтение, письмо, говорение и аудирование. Школьники учатся использовать новые слова и выражения в речи, запоминают основные правила русского языка. Занятия будут транслироваться по телевидению Республики Узбекистан в течение всей четвёртой четверти.

Новый телепроект, заверяют специалисты, поможет узбекским ребятам не только учить "великий и могучий", но и познакомиться со столицами и интересными местами России и Узбекистана. Занятия приучены к памятным датам и событиям, например, ко Дню космонавтики. Российские педагоги также рассказывают детям о выдающихся исторических личностях.

К слову, над всей линейкой учебников по русскому языку для вторых-одиннадцатых классов школ с узбекским и русским языками преподавания работает коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством педагогов Российского государственного педагогического университета имени Герцена.

Справка "РГ"

"Класс" ("Зур") - это совместный проект Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства народного образования Республики Узбекистан.

Операторы проекта - Российский государственный педагогический университет имени Герцена, Международный центр образования "Интердом" имени Стасовой, Научно-исследовательский институт изучения проблем и определения перспектив народного образования имени Андреи.