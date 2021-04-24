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24.04.2021 16:01
Рубрика: Общество

Абрамченко: Во вторичный оборот можно вовлечь до 40% вторсырья

Текст: Алексей Дуэль
Сдавать забивающие шкафы ненужную одежду на переработку призвала вице-премьер Виктория Абрамченко.
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Зампред правительства сама посетила "Пункт приема старых вещей" фонда "Второе дыхание" и оставила там предметы своего гардероба, которые по тем или иным причинам давно не надевала.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Экономика замкнутого цикла предполагает множество способов дать новую жизнь отслужившим своё вещам, - сказала Виктория Абрамченко. - Часть отходов можно переработать в исходные товары. Из других можно создать вещи менее требовательные к качеству материалов. Особенное место в этих циклах занимает апсайклинг - процесс, при котором старые вещи становятся чем-то не только полезным, но и красивым. Такой подход не применяется массово, но отражает новую модель поведения. Тренд на осознанное потребление - занимает лидирующие позиции в мировой повестке. И Россия не исключение. Отрадно, что промышленные предприятия и творческие индустрии подключаются к этому направлению".

По словам вице-премьера, в России надо как можно скорее создать отрасль переработки старых вещей. Порядка 30−40% вторичных материальных ресурсов - потенциальное сырье, которое может становиться новым товаром, считает Виктория Абрамченко. Как результат сократится использование первичных природных ресурсов, добавила она. При этом текстильные изделия составляют до 5% объема вывозимых на мусорные полигоны отходов.

Вице-премьер призвала россиян присоединиться к аналогичным акциям и не выбрасывать те вещи, которые, как может показаться, "отслужили свое", в мусорный бак.

Вместе с Викторией Абрамченко с излишками одежды расстался и глава ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.

"Текстиль - это особенная фракция, - сказал он. - Ее переработка экономически невыгодна, если текстиль кладется в бак для смешанных отходов, он превращается в мусор. Тем важнее такие социальные проекты, как этот. Не отправляйте старые вещи на захоронение! Они могут кому-то пригодиться и обрести новую жизнь". По словам Буцаева, из ветхой одежды сейчас получают трикотажную ветошь или регенерированное волокно для производства стройматериалов.

Общество Экология

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