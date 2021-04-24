Байден официально признал геноцид армян в Османской империи

Президент Джо Байден официально признал убийство более миллиона армян османскими турками более века назад геноцидом. Этот шаг может осложнить и без того напряженные отношения между США и Турцией, сообщает телеканал NBC News.

Предшественники Байдена признали массовые убийства армян, но не использовали термин "геноцид" из-за возражений Турции. В качестве кандидата в президенты Байден заявил, что сможет это сделать. Группа членов Конгресса республиканцев и демократов призвала президента принять меры в преддверии Дня памяти жертв геноцида армян, который отмечается в субботу.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Шавушоглу предупредил администрацию Байдена, что эти действия нанесут вред отношениям с США. Турция была ключевым стратегическим партнером Вашингтона, но Байден критиковал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана во время предвыборной кампании.

В пятницу Байден впервые поговорил с Эрдоганом по телефону в качестве президента. Во время звонка он передал "свою заинтересованность в конструктивных двусторонних отношениях с расширенными областями сотрудничества и эффективного урегулирования разногласий", говорится в заявлении Белого дома. Лидеры договорились встретиться на саммите НАТО в июне.

В первые месяцы президентства Байден заявил, что он пытается пройти грань между необходимостью занять позицию против нарушений прав человека и поддержанием отношений со стратегическими партнерами Америки.

Озабоченность по поводу обострения отношений США с Турцией заставила президентов прошлых лет, в том числе бывшего президента Барака Обамы, отказаться от предвыборных обещаний объявить убийства армян геноцидом. Турция, которая является членом НАТО, сыграла важную роль в военном участии США в Ираке, Сирии и Афганистане.

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