Боевики вновь готовят химическую атаку в сирийском Идлибе

Наши военные в Сирии получили сведения о подготовке очередной провокации с химоружием в провинции Идлиб. Ее собираются организовать окопавшиеся в этом регионе недобитые террористы из запрещенной в РФ группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"".

"На фоне принятия Организацией по запрещению химического оружия безосновательного решения об ограничении прав Сирии в ОЗХО, поступают сведения о подготовке боевиками террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" провокации с целью обвинения правительственных войск Сирии в применении химического оружия в зоне деэскалации Идлиб", - рассказал накануне заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Карпов.

Специалистам Центра стали известны некоторые детали готовящейся инсценировки атаки на мирных сирийцев и их дома с использованием отравляющих веществ. По словам Карпова, экстремисты осуществляют доставку "химии" из лагеря Тель-Туна в окрестности Идлиба и районы Джиср-эш-Шугур и Бдама.

Наши военные также отметили активизацию деятельности так называемых "Белых касок" вблизи населенного пункта Мардж-эль-Аджан. "Террористы планируют использовать информацию о жертвах своих провокаций для дискредитации официального правительства Сирии", - объяснил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон.

Боевиков нисколько не смущает, что химического оружия в арсеналах сирийской армии нет - его полностью уничтожили. Не смущает данный факт и их западных покровителей, которые неоднократно помогали боевикам готовить в Сирии подобные провокации.

Опять же по давно отработанному сценарию, имитацию "отравления" мирных сирийцев боевики планируют снять на видео. Затем эти кадры разместят в социальных сетях и западных СМИ, провоцируя тем самым вполне понятное возмущение мировой общественности.

Ничего нового и тут нет. Достаточно вспомнить, как "Белые каски" ранее готовили подобные фейковые ролики в различных городах Сирии. И как их постановочное видео американские военные потом использовали в качестве предлога для ракетных ударов по позициям и объектам правительственных войск.

Если новая провокация с "химией", якобы примененной в Идлибской зоне деэскалации, будет иметь место, США и их союзники наверняка вновь обвинят Асада в атаке на мирных сирийцев и попытаются устроить вокруг этого громкую информационную шумиху в СМИ и соцсетях.