Борьба с климатическими изменениями требует реальных действий

Согласно недавнему докладу, опубликованному Всемирной метеорологической организацией, 2020 год - один из трех самых жарких в истории человечества. Наводнения, засухи, ураганы и другие стихийные бедствия, а также пандемия коронавируса не только поставили под удар более 50 миллионов человек по всему миру, но и углубили проблему продовольственной безопасности. На этом фоне назрела острая необходимость проведения климатического саммита, где лидеры разных стран мира обменяются мнениями по климатическом изменениям.

На проходящей в прошлом году 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Си Цзиньпин заявил об обязательстве Китая по ограничению потребления угля, достижению пиковых значений по выбросам углерода к 2030 году и достижению углеродного баланса к 2060 году. Очевидно, что сроки достижения этих целей в Китае гораздо короче, чем в других странах, а это значит, что страна должна приложить более серьезные усилия в этой сфере.

На нынешнем саммите Си Цзиньпин выдвинул ряд конкретных мер в этом направлении, в том числе: поддержка "пионеров" в достижении минимальных выбросов из числа определенных регионов, отраслей и предприятий, запуск онлайн-торговли квотами на выбросы углерода и другие.

Комментируя заявления китайского лидера, доцент Ташкентского государственного университета востоковедения А. Шарапов отметил, что Китай в качестве ответственной державы показывает всему миру свою решимость в борьбе с климатическими изменениями, что должно укрепить уверенность международного сообщества в реагирования на климатическую проблему.

На саммите президент США Джо Байден пообещал, что в этом десятилетии его страна сократит выбросы парниковых газов вдвое по сравнению с уровнем 2005 года.

В течение нескольких прошлых лет борьба с климатическими изменениями в глобальном масштабе проходила не так успешно, главная причина неудач - отказ от реализации своих обещаний США и другими западными странами. Прежняя американская администрация в одностороннем порядке объявила о выходе из Парижского соглашения по климату, что создало большие проблемы для глобального климатического сотрудничества. Хотя после присяги новый президент США Джо Байден подписал указ о возвращении США к Парижскому соглашению, многие международные обозреватели обеспокоены тем, что Соединенные Штаты пытаются взять на себя роль лидера в климатическом вопросе. Так, в ходе нынешнего климатического саммита Джо Байден объявил о новой цели США по сокращению выбросов парниковых газов. Некоторые эксперты видят в этом стремление США оказать давление на Китай, чтобы он сделал больше уступок по этому вопросу.

Си Цзиньпин призвал мир придерживаться международного права и принципов справедливости, отстаивать международную систему во главе с ООН, соблюдать цели и принципы Рамочной конвенции ООН по климатическим изменениям и Парижское соглашение по климату. Это главные документы в преодолении климатических изменений в глобальном масштабе, западные страны не должны искать иные пути решения этой проблемы.

С учетом разницы в развитии и экономической мощи, развивающиеся страны не способны взять на себя паритетную ответственность наравне с развитыми странами. Тем более в условиях эпидемии перед этими странами встало еще больше проблем. Си Цзиньпин призвал развитые страны предоставить развивающимся странам поддержку в таких сферах, как средства, технологии и увеличение потенциала в переходе к "зеленой" и низкоуглеродной модели развития.

"У нас осталось мало времени, впереди ждет еще много сложностей. Необходимо приступить к реальным действиям, чтобы защитить человечество от бедствий, связанных с климатическими изменениями", - с таким призывом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всему миру. Мир должен сплотиться в борьбе с климатическими изменениями и непременно победить в этой "войне", отметил он.