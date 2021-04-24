Число вылечившихся от коронавируса военнослужащих превысило 32,8 тысячи

Число привитых от коронавируса первым компонентом вакцины "Спутник V" достигло в армии и на флоте 660 285 человек. Многих из них также привили вторым компонентом препарата. В общей сложности в Вооруженные силы поставили почти 706 тысяч доз вакцины от опасной для жизни инфекции.

Об этом в субботу вечером Минобороны РФ сообщило в специальном бюллетене на сайте ведомства. Там же представлены последние сведения об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. По приведенным в бюллетене данным, только за прошедшие сутки от Covid вылечились 23 военных. А общее количество солдат и офицеров, которые начиная с марта прошлого года избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте 32 тысячи 849 человек.

Кроме того, после обязательного двухнедельного контроля и второго отрицательного теста на коронавирус сняли с медицинского контроля более 114 тысяч военнослужащих.

Под наблюдением врачей сейчас находятся 355 военных. У них диагностирована опасная инфекция. 196 таких пациентов лечатся в военных госпиталях. Трое лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 156 человек изолированы на дому. Больных в тяжелом состоянии нет. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у одного военного. Остальные - без симптомов заболевания, говорится в бюллетене.

Среди сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлен 21 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 82 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся 806 человек, 195 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщили в Минобороны РФ.