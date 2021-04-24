Чтение в мраморе: Вспоминаем знаменитые скульптуры с книгами

24 апреля - в Международный день скульптуры - представляем самые интересные и необычные "книжные" композиции.
Юность Италии
Самой известной мраморной читательницей считается "La Lettrice" миланского скульптора Пьетро Маньи. Статуя выполнена в нескольких версиях в середине XIX века, и одна из авторских копий украшает московский Дом Пашкова.
Непринужденность позы, выбившиеся пряди волос, уютно пристроенный к спинке стула томик - все прекрасно в этой изящной работе! В одном из вариантов на шее читательницы - Распятие, в другом - медальон с портретом итальянского патриота Джузеппе Гарибальди. Эта деталь превратила ее в политической символ "юной Италии на пороге зрелости". Экспонируясь на Международной выставке 1862 года, девушка вызвала фурор не только своей гиперреалистичностью, но и тем, что со слезами на глазах читала наклеенные на мраморную книгу (!) стихи Джованни Баттисты Никколини, восславляющие освобождение Ломбардии от гнета Австрийской империи.
Любовный талисман
На станции московского метро "Площадь Революции" можно любоваться легендарной статуей "Студентка с книгой" народного художника СССР Матвея Манизера.
Эта бронзовая читательница считается помощницей в любовных делах: если потрогать туфельки - девушка подарит успех на свидании. Позировала 17-летняя Нина Каданер - студентка Московского полиграфического института, впоследствии редактор литературного журнала "Знамя". По иронии судьбы, Нина никогда не была замужем.
Загробное чтение
Книги часто встречаются и в посмертных скульптурах. Впечатляет гробница Валентины Бальбиани, жены канцлера Рене де Бирага, в исполнении виртуозного французского скульптора Жермена Пилона (ок. 1583).
В основании - барельеф с изображением мертвого тела (Annothomia), а сверху изящная статуя полулежащей дамы, читающей под присмотром любимой собаки. Это вариация известного мотива ванитас - напоминания о скоротечности земной жизни.
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