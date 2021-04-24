Чтение в мраморе: Вспоминаем знаменитые скульптуры с книгами

Великий Микеланджело, увековечивая в камне Папу римского Юлия II, спросил: что вложить в руку статуи - книгу или крест? "Меч мне в руку - не люблю тарабарщины!" - был ответ. Как показало время, Его Святейшество ошибался.

24 апреля - в Международный день скульптуры - представляем самые интересные и необычные "книжные" композиции.

Юность Италии

Фото: wikipedia.org

Самой известной мраморной читательницей считается "La Lettrice" миланского скульптора Пьетро Маньи. Статуя выполнена в нескольких версиях в середине XIX века, и одна из авторских копий украшает московский Дом Пашкова.

Непринужденность позы, выбившиеся пряди волос, уютно пристроенный к спинке стула томик - все прекрасно в этой изящной работе! В одном из вариантов на шее читательницы - Распятие, в другом - медальон с портретом итальянского патриота Джузеппе Гарибальди. Эта деталь превратила ее в политической символ "юной Италии на пороге зрелости". Экспонируясь на Международной выставке 1862 года, девушка вызвала фурор не только своей гиперреалистичностью, но и тем, что со слезами на глазах читала наклеенные на мраморную книгу (!) стихи Джованни Баттисты Никколини, восславляющие освобождение Ломбардии от гнета Австрийской империи.

Любовный талисман

Фото: youtube/ Телеканал Культура

На станции московского метро "Площадь Революции" можно любоваться легендарной статуей "Студентка с книгой" народного художника СССР Матвея Манизера.

Эта бронзовая читательница считается помощницей в любовных делах: если потрогать туфельки - девушка подарит успех на свидании. Позировала 17-летняя Нина Каданер - студентка Московского полиграфического института, впоследствии редактор литературного журнала "Знамя". По иронии судьбы, Нина никогда не была замужем.

Загробное чтение

Фото: wikipedia.org

Книги часто встречаются и в посмертных скульптурах. Впечатляет гробница Валентины Бальбиани, жены канцлера Рене де Бирага, в исполнении виртуозного французского скульптора Жермена Пилона (ок. 1583).

В основании - барельеф с изображением мертвого тела (Annothomia), а сверху изящная статуя полулежащей дамы, читающей под присмотром любимой собаки. Это вариация известного мотива ванитас - напоминания о скоротечности земной жизни.

Еще больше скульптур с книгами можно найти на сайте ГодЛитературы.РФ.