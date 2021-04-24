До миллиона жителей Донбасса могут стать гражданами РФ к концу 2021 года

Почти в два раза - до одного миллиона человек может вырасти до конца 2021 года число жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые пожелали получить в упрощенном порядке гражданство России. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Всплески интереса к получению российского гражданства со стороны граждан ЛНР и ДПР стали регулярными. В этот раз, как заметил Виктор Водолацкий, активность граждан мятежных республик юго-востока Украины вызвана заявлениями официальных лиц стран, частности, президента Владимира Зеленского, о том, что Украина силовым методом "наведет порядок на юго-востоке Украины". После этого заявления резко возросло число желающих из Донбасса получить гражданство России.

Как сообщил парламентарий, за последние два года удалось выработать систему четкого взаимодействия Главного управления по вопросам миграции МВД России и соответствующих служб Луганской и Донецкой народных республик по оформлению документов на получение гражданства России. "Идет очень активный процесс получения гражданства РФ жителями Донбасса", - сказал Виктор Водолацкий.

Справка "РГ"

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ возможности получения российского гражданства в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля 2019 года. Выдача документов происходит в Ростовской области.