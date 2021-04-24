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Рубрика: Спорт

Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес"

Текст: Максим Домчев
Российский нападающий клуба НХЛ "Миннесота" Кирилл Капризов забросил две шайбы в ворота "Лос-Анджелеса".
Фото: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Harry How / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "дикари" гостили в Лос-Анджелесе, где встречались с местными "королями".

Фото: AP Photo/Kathy Willens
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Счет в матче открыл главный претендент на звание лучшего новичка сезона Кирилл Капризов. Он обвел одного соперника, сблизился с вратарем и отправил шайбу в сетку.

При счете 1:1 Капризов вывел свою команду вперед, забросив 21-ю шайбу в сезоне.

В итоге его команда выиграла - 4:2.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на домашней арене переиграли "Филадельфию" - 4:1. Решающий вклад в успех своей команды внесли россияне.

Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, а на счету Артемия Панарина два ассистентами балла.

Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков из 27.

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