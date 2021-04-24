Дубль Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Лос-Анджелес"

Российский нападающий клуба НХЛ "Миннесота" Кирилл Капризов забросил две шайбы в ворота "Лос-Анджелеса".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "дикари" гостили в Лос-Анджелесе, где встречались с местными "королями".

Счет в матче открыл главный претендент на звание лучшего новичка сезона Кирилл Капризов. Он обвел одного соперника, сблизился с вратарем и отправил шайбу в сетку.

При счете 1:1 Капризов вывел свою команду вперед, забросив 21-ю шайбу в сезоне.

Kirill the Thrill x2 pic.twitter.com/KGJq2RphRV — Bally Sports North (@BallySportsNOR) April 24, 2021

В итоге его команда выиграла - 4:2.

В другом матче дня "Нью-Йорк Рейнджерс" на домашней арене переиграли "Филадельфию" - 4:1. Решающий вклад в успех своей команды внесли россияне.

Павел Бучневич отметился заброшенной шайбой и голевой передачей, а на счету Артемия Панарина два ассистентами балла.

Голкипер Александр Георгиев отразил 26 бросков из 27.