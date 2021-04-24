Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом

Из-за нестабильной эпидситуации в мире сейчас не самое лучшее время для туристических поездок за границу. Такое мнение высказал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, которые приводит ТАСС, на майские праздники гражданам лучше отказаться от посещения других стран, чтобы не завозить разные штаммы SARS-CoV-2. При соблюдении санитарных правил ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России ухудшаться не будет.

Не важно, где проводить выходные - дома, на даче или на курорте. Заразиться коронавирусом можно в любом месте. "Лучше избегать посещения многолюдных мест, торговых центров, общественного транспорта", - добавил специалист. И напомнил, что на открытом воздухе риск инфицирования ниже, чем в помещениях.