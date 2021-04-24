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Рубрика: Общество

Эпидемиолог Горелов: Сейчас не лучшее время для отдыха за рубежом

Из-за нестабильной эпидситуации в мире сейчас не самое лучшее время для туристических поездок за границу. Такое мнение высказал эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По его словам, которые приводит ТАСС, на майские праздники гражданам лучше отказаться от посещения других стран, чтобы не завозить разные штаммы SARS-CoV-2. При соблюдении санитарных правил ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России ухудшаться не будет.

Не важно, где проводить выходные - дома, на даче или на курорте. Заразиться коронавирусом можно в любом месте. "Лучше избегать посещения многолюдных мест, торговых центров, общественного транспорта", - добавил специалист. И напомнил, что на открытом воздухе риск инфицирования ниже, чем в помещениях.

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