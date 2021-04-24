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24.04.2021 11:34
Рубрика: Культура

Гергиев открыл программу XX Московского Пасхального фестиваля в регионах

Текст: Виктор Александров (Москва-Ярославль)
В этом году Московскому Пасхальному фестивалю исполняется двадцать лет. По этому случаю решили раздвинуть его календарные сроки. Вместо традиционных дат открытия в пасхальное воскресенье, которое падает в этом году на 2 мая, и закрытия 9 мая, Валерий Гергиев решил проехать по российским регионам до начала пасхальной недели и продлить после Дня Победы программу еще на одну неделю. В итоге за три недели музыканты симфонического оркестра Мариинского театра выступят с Гергиевым в более чем двух десятках регионов.
Фото: Александр Шапунов \ пресс-служба Московского Пасхального фестиваля Фото: Александр Шапунов \ пресс-служба Московского Пасхального фестиваля
Фото: Александр Шапунов \ пресс-служба Московского Пасхального фестиваля

Пасхальный тур оркестра Мариинского театра открыли концерты в Ярославле, куда музыканты прибыли днем 22 апреля на специальном чартерном поезде РЖД. День по обыкновению выдался плотным по событиям. С вокзала музыканты отправились на автобусах на новую для них площадку - в Концертно-зрелищный центр "Миллениум", где они никогда еще не выступали. Прежде их выступления проходили на сценах филармонии и драмтеатра имени Ф. Волкова.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Именно поэтому Гергиеву и оркестру пришлось сначала адаптироваться к каверзной сухой акустике ярославского новостроя. Между тем Гергиев отметил, что долго присматривался к этому новому комплексу в те годы, когда он еще строился. А теперь, как он считает, здесь можно выступать оперным и балетным коллективам, поскольку здесь есть и большая сцена, и оркестровая яма.

Программа концерта в Ярославле традиционно долго не была известна, причем не только для Ярославля, но и для других городов. К этому стилю творческой деятельности худрука Мариинки привыкли уже давно. Поэтому никого не смутило уже третье за годы Пасхального фестиваля исполнение в Ярославле симфонической поэмы "Жизнь героя" Рихарда Штрауса с концертмейстером мюнхенских филармоников, румынским скрипачом Лоренцом Настурики-Гершовичи. В последнее время он частый гость проектов Мариинки. Яркая партитура Штрауса прозвучала очень эффектно и даже воодушевленно. А открыла концерт музыка балета "Петрушка" Игоря Стравинского с ее русским фольклором, потешными наигрышами и буйством оркестровых красок. Чего стоил один из финальных эпизодов "Народных гуляний на масленой" - сцена с медведем (этот зверь, ни много ни мало, символ Ярославля), поражающий своим лубочным рисунком и лихой отвагой. По окончании концерта на сцену поднялся губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и поблагодарил Валерия Гергиева и его оркестр за великолепное выступление и желание включить Ярославль первым в график Пасхального фестиваля.

В пятницу оркестр Мариинского театра с Гергиевым были уже за сотни километров от Ярославля. Следующим городом фестиваля стала Казань. В поезд к мариинцам сел Даниил Трифонов. На сцене Большого Концертного зала имени Салиха Сайдашева музыканты отметили 130-летие со дня рождения Сергея Прокофьева. Прозвучала его масштабная Пятая симфония и Второй фортепианный концерт, в котором солировал Даниил Трифонов. В дневном благотворительном концерте Валерий Гергиев продирижировал Восьмой симфонией Антона Брукнера.

Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк Персона: Валерий Гергиев

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