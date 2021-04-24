Глава МИД КНР сравнил американскую демократию с известным напитком

США не могут заставить весь мир быть одного вкуса, который они создали. Демократия - не Coca-Cola, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.

По словам министра, никакая сила не способна отрицать путь, выбранный другими странами, и ни одна страна не будет менять свою собственную систему в соответствии с симпатиями и антипатиями других. В конечном счете, только народ должен решить, верны ли выбранные ими система и путь. "Мы никогда не перенимаем зарубежные модели, не экспортируем нашу идеологию и не требуем от других стран копировать методы Китая", - цитирует РИА Новости Ван И.

Китай призывает все страны следовать по пути развития, который соответствует их национальным условиям и потребностям людей, уважать и учиться друг у друга. "Но демократия - это не Coca-Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание", - уверен китайский представитель.

Глава МИД КНР отметил, что Пекин реализует политику социалистической демократии, которая отражает волю народа и соответствует специфике Китая. Жители страны поддерживают действия властей. "Только лишь потому, что форма демократии отличается от американской, на Китай навешивают ярлыки "авторитарного" и "диктаторского" режима. Это само по себе не является проявлением демократии", - пояснил Ван И.

Хотя КНР и США имеют разные социальные системы, это не помешает, несмотря на разногласия, искать точки соприкосновения, достигать взаимовыгодного сотрудничества и мирно сосуществовать, надеется Ван И.