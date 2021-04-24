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24.04.2021 16:02
Рубрика: В мире

Главу Американского университета в Бишкеке подозревают в изготовлении наркотиков

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Президенту расположенного в Бишкеке Американского университета в Центральной Азии (АУЦА) Эндрю Качинсу вручили уведомление о подозрении по статье 268 "Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса КР. Об этом рассказали в МВД Киргизии.

Ранее в министерстве сообщали, что Эндрю Качинс проходит свидетелем по делу о наркотиках.

- В МВД поступил материал из Таможенной службы КР о том, что на территории зоны таможенного контроля хранится посылка, отправленная из Дубая в Американский университет Центральной Азии на имя Эндрю Качинса. В сопроводительных документах указывалось, что в посылке находится документация. Однако, как выяснилось после вскрытия посылки, в ней были таблетки желтого и белого цветов, капсулы синего и красно-белого цвета, упакованные в небольшие полиэтиленовые прозрачные пакеты, - объяснили в министерстве.

Как отметили в МВД, вскрытие посылки происходило в связи с наличием достаточных оснований.

- Предварительная экспертиза показала, что в таблетках и капсулах содержится психотропное вещество. В рамках досудебного производства осуществлялся обыск автомобиля Эндрю Качинса и по месту его проживания, - сообщили в МВД.

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Президента АУЦА допрашивали в течение нескольких часов в следственной службе министерства. По данным правоохранительных органов, он отпущен под обязательство о явке.

Эндрю Качинс был назначен на должность президента Американского университета в Центральной Азии в феврале 2019 года. Он стал седьмым по счету главой вуза. С 2000 по 2007 годы он работал в Фонде Карнеги, был, в том числе, директором Московского центра Карнеги и главой программы Карнеги по России и Евразии. Является профессором Джорджтаунского университета в Вашингтоне.

В мире экс-СССР Киргизия Борьба с наркотиками

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