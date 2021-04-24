Индия третий день подряд обновляет рекорд по заразившимся COVID за сутки

Власти Индии зарегистрировали 346 786 новых случаев заболевания коронавирусом за минувшие сутки. Страна третий день подряд устанавливает мировой антирекорд.

За все время пандемии число зараженных в Индии составило 16 610 481. По данным министерства здравоохранения и благосостояния семьи, общее количество заразившихся растет в Индии со скоростью около 1 миллиона человек за четыре дня. О том, что страна пересекла 15-миллионный рубеж инфицированных, было объявлено 19 апреля, а о 14 миллионах - 15 апреля.

Число летальных исходов от коронавируса возросло за 24 часа на 2 624 и составило 189 544. В то же время число выздоровевших увеличилось за сутки на 219 838 и достигло 13 867 997. На лечении находятся 2 552 940 пациентов, что на 124 324 больше, чем сутками ранее.

Прививку от коронавируса в Индии за последние сутки сделали 2 901 412 человек, общее число привитых граждан составило 138 379 832.

Индия ранее одобрила российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования. Из-за рекордного числа случаев заражения COVID-19 "Спутник V" будут предлагать пациентам наряду с вакциной AstraZeneca и отечественным препаратом Covaxin.