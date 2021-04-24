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Рубрика: Власть

Иноагентам могут запретить вести просветительскую деятельность

Организациям, выполняющим функции иностранного агента, могут запретить осуществлять просветительскую деятельность. Законопроект об этом разработало Минпросвещения РФ.

Фото: iStock
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Как отмечается в проекте, просветительская деятельность должна осуществляться органами государственной власти и местного самоуправления, а также физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, а последние не должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Также к педагогической деятельности, согласно ст. 331 Трудового кодекса, не допускаются лица, которые были лишены судом такого права, имеющие или имевшие судимость за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества.

Отмечается также, что к педагогической деятельности не допускаются лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, а также те, кто были признаны недееспособными, и имеющие определенные виды заболеваний.

Власть Право Правительство Минпросвещения Законопроекты и комментарии Некоммерческие организации в России

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