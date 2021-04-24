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Рубрика: В мире

Израиль и сектор Газа обменялись ударами

Из сектора Газа по территории Израиля было выпущено пять ракет после ответного удара по объектам ХАМАС. Об этом в субботу сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

В Сирии четверо военных пострадали при израильской ракетной атаке

Отмечается, что атаке подвергся южный Израиль, а местные жители были вынуждены укрыться в бомбоубежищах.

Обострение ситуации в регионе началось вечером пятницу, когда из палестинского анклава по израильской территории были выпущены три ракеты. Одну из них перехватила система ПРО "Железный купол", пишет РИА Новости. В ответ израильский танк атаковал военный пост ХАМАС в секторе Газа. Позже по израильской территории были выпущены еще ракеты.

В мире Ближний Восток Израиль В мире Ближний Восток Палестина Палестино-израильский конфликт

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