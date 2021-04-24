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24.04.2021 16:13
Рубрика: В мире

Китай раскритиковал закон США о стратегической конкуренции

Комитет Сената США по международным отношениям принял "Закон о стратегической конкуренции 2021", который содержит более 50 тезисов о китайской провинции Тайвань.

В частности, в документе идет речь о продаже Соединенными Штатами на регулярной основе оружия Тайваню, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
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Также документ поддерживает участие Тайваня в международных организациях. Как отмечают в Пекине, Конгресс США "играет с огнем" по вопросу, касающемуся коренных интересов Китая, а законопроект - провокация и нарушение принципа "единого Китая".

В мире существует только один Китай. Принцип "единого Китая" является не только общепринятой нормой в международных отношениях, но и своеобразной "красной линией" в отношениях с Китаем. По этому вопросу Пекин не намерен идти на компромисс. Однако некоторые политики в США все еще питают иллюзии по этому вопросу.

Международные наблюдатели отмечают, что законопроект о стратегической конкуренции призывает к тесному взаимодействию с Тайванем, но на самом деле США используют китайскую провинцию как пешку в своей игре. Вопрос о Тайване, который касается суверенитета и территориальной целостности Китая, является самым важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях. Американские политики не должны недооценивать решимость Китая. "Не отдадим ни пяди своей земли" - это обязательство правительства Китая перед народом и историей.

США должны быть верными своему слову и не переходить "красную линию" по тайваньскому вопросу. Китай многократно подчеркивал готовность приложить активные усилия для достижения мирного объединения страны, в этом вопросе страна не намерена отступать, принимая во внимание разные сценарии развития ситуации.

Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, внешнее вмешательство здесь недопустимо. Китай должен быть единым, и никакая сила не остановит движение истории.

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