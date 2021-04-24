Китай сохраняет важную роль в мировом развитии

На форуме дискутировали о том, как Китаю удается сохранять устойчивое развитие, несмотря на стоящие перед страной и всем миром вызовы. Своими мнениями об этом политические деятели, бизнесмены, представители академического сообщества поделились в интервью программе "Своеобразный диалог с мыслителями" Глобальной телевизионной сети Китая (CGTN). По мнению экспертов, Китай играет важную роль в мировом развитии и глобальном управлении.

Как заявил корреспондент американской газеты "Нью-Йорк Таймс" Томас Фридман, Китай добился успеха благодаря усердному труду, экономии и разумному инвестированию. "Если американцы не осознают причину, по которой Китай избежал бедности и стал страной со средним уровнем дохода быстрее, чем любая другая страна, то Соединенным Штатам суждено отстать. Им необходимо как можно скорее осознать это", - подчеркнул Фридман.

По словам главного представителя Международного валютного фонда в КНР Стивена Барнетта, рост Китая считают чудом, а на самом деле это не чудо. "Мы знаем, откуда взялся рост. Рост был достигнут за счет правительства, которое проводит сложные реформы. Эти реформы фактически стимулируют рост. Они способствуют изменению производительности. Они открывают рыночные силы. Поэтому я думаю, что перед нами стоит задача продолжить подобные структурные реформы", - заявил Барнетт.

Бывший замминистра внешней торговли и внешнеэкономического сотрудничества Китая, главный переговорщик по вступлению Китая в ВТО Лун Юнту отметил, что Китай получил большую выгоду от своего вступления в ВТО, потому что это дополняет углубление внутренних экономических реформ. С момента вступления в ВТО Китай активно выполняет обещания и обязательства, создавая благоприятные условия всем предприятиям, чтобы они могли пользоваться торговым правом, а также правами на импорт и экспорт.

По словам Лун Юнту, качество продукции китайских товаров постоянно повышается, что делает ее наиболее востребованной и конкурентоспособной на рынке. Если Китай продает больше, это не вина Китая. Китайские производители более конкурентоспособны, чем другие. "Нельзя обвинять других, когда своя конкурентоспособность находится на низком уровне. Надо прилагать свои усилия для достижения победы над соперниками", - подчеркнул Лун Юнту.

Президент Нового банка развития БРИКС Маркус Троихо подчеркнул необходимость анализировать прошлое и думать о будущем. "Изучая историю, надо избежать ловушки, которую представляют волны и циклы политического развития. Лишь таким образом мы сможем жить лучше. В этом направлении и развивается Новый банк развития", - отметил Троихо. Он напомнил, что сегодня государства-члены организации стремятся реализовать проекты в области водоснабжения, транспорта, здравоохранения и цифровых технологий "умного города", а также в борьбе с глобальным изменением климата.