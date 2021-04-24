Команда Военно-воздушной академии выиграла спартакиаду вузов МО РФ

Новости

Крупный пожар на складе Уралмаша тушат в Екатеринбурге 16:34
"Урал" и "Ахмат" не выявили победителя 16:17
Лукашенко назвал главные темы переговоров с Путиным 16:12
Главу Американского университета в Бишкеке подозревают в изготовлении наркотиков 16:02
В Санкт-Петербурге отмечают 130-летие "трехлинейки" Мосина 15:31
Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС 15:12
"Аэрофлот" пообещал поменять билеты на Кипр или вернуть деньги 15:10
В Германии нашли несовпадения в чешской версии о взрывах на складах 14:58
Минобороны проверило строительство корпусов Военно-воздушной академии 14:15
В Словакии объяснили причину высылки российских дипломатов 14:05
В Москве запустят речные трамваи, работающие на электричестве 13:56
Постпред РФ при ЕС назвал причины чешского скандала 13:44
Футболисты "Урала" пройдут вакцинацию от COVID-19 после сезона 13:29
"Ъ": Россия может ограничить импорт чешского пива 13:25
Crew Dragon в автоматическом режиме пристыковался к МКС 13:23
Пропавшую индонезийскую подлодку нашли на глубине 850 метров 13:09
До миллиона жителей Донбасса могут стать гражданами РФ к концу 2021 года 13:05
"Ювентус" предложил Доннарумме самый большой в истории контракт для вратарей 12:54
У актера отобрали роль в "Симпсонах" за то, что он не гомосексуалист 12:50
Оперштаб: Еще 1879 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 12:45
На Украине заблокировали YouTube-аккаунты оппозиционных СМИ 12:42
Индия третий день подряд обновляет рекорд по заразившимся COVID за сутки 12:21
Андрей Бочкарев: На строительстве Троицкой линии метро готовы первые семь тоннелей 12:16
За сутки в России подтверждено 8828 случаев COVID-19 в 82 регионах 11:55
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B Lancer 11:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
24.04.2021 15:23
Рубрика: Власть

Команда Военно-воздушной академии выиграла спартакиаду вузов МО РФ

Текст: Александр Степанов

Команда Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, стала победителем спартакиады военных вузов Минобороны РФ. Вручил награды победителям статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Мы все с волнением следили за ходом соревнований, искренне болели за своих спортсменов, радовались их удачам", - сказал Николай Панков в ходе церемонии награждения.

По словам замминистра, готовность сражаться на пределе физических возможностей, преодолевая боль и травмы, помогли покорить вершины большого спорта и подняться на ступени пьедестала.

Второе место на спартакиаде заняла команда Военного института физической культуры, третье - команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Панков вручил победителям и призерам кубки и памятные призы.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Дети силовиков получат преимущественное право зачисления в ведомственные вузы

Спартакиада вузов Министерства обороны РФ проводилась в Воронеже с 19 по 24 апреля. В соревнованиях приняли участие более 1 тысячи курсантов из 31 военно-учебного заведения. Участники соревновались в командных первенствах по шести видам спорта: стрельба из штатного или табельного оружия, армейский рукопашный бой, военное пятиборье, офицерское троеборье, спортивное ориентирование и самбо.

Спартакиада проходит в рамках подготовки к Всемирным кадетским играм, которые пройдут в России в 2022 году. В них примут участие кадеты и курсанты государств, входящих в Международный совет армейского спорта(CISM).

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

Главное сегодня

Лукашенко подпишет декрет о передаче власти Совбезу в случае ЧС
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала RT
Постпред РФ при ЕС назвал причины чешского скандала
Россиянам объяснили разницу между нерабочими и выходными днями в мае
Россия закрыла доступ в ряд районов Черного моря для иностранных судов
В Кремле рассказали о "красной линии" с Украиной
МИД РФ: Москва ответит Праге, если та продолжит конфронтацию