Команда Военно-воздушной академии выиграла спартакиаду вузов МО РФ

Команда Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, стала победителем спартакиады военных вузов Минобороны РФ. Вручил награды победителям статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Мы все с волнением следили за ходом соревнований, искренне болели за своих спортсменов, радовались их удачам", - сказал Николай Панков в ходе церемонии награждения.

По словам замминистра, готовность сражаться на пределе физических возможностей, преодолевая боль и травмы, помогли покорить вершины большого спорта и подняться на ступени пьедестала.

Второе место на спартакиаде заняла команда Военного института физической культуры, третье - команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

Панков вручил победителям и призерам кубки и памятные призы.

Спартакиада вузов Министерства обороны РФ проводилась в Воронеже с 19 по 24 апреля. В соревнованиях приняли участие более 1 тысячи курсантов из 31 военно-учебного заведения. Участники соревновались в командных первенствах по шести видам спорта: стрельба из штатного или табельного оружия, армейский рукопашный бой, военное пятиборье, офицерское троеборье, спортивное ориентирование и самбо.

Спартакиада проходит в рамках подготовки к Всемирным кадетским играм, которые пройдут в России в 2022 году. В них примут участие кадеты и курсанты государств, входящих в Международный совет армейского спорта(CISM).